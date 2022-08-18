"Для участников и гостей фестиваля с 13:00 до 22:30 в субботу и воскресенье будут курсировать бесплатные шаттлы "Мострансавто" — четыре автобуса большого класса. Специальный маршрут пройдет от станции метро "Домодедовская" до остановки "Дом-музей Ленина" в Горках Ленинских", — говорится в сообщении.

Также на мероприятие можно будет доехать на четырех регулярных маршрутах. Как сообщалось, с 20 по 21 августа в Горках Ленинских пройдет VIII Международный фестиваль "Джазовые сезоны", куда съедутся десятки лучших российских джазовых музыкантов.