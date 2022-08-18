"После одобрения заявки министерства благоустройства Московской области лыжная база попала в список голосования на портале "Добродел". Благодаря неравнодушным жителям города проект по освещению лыжной трассы победил в голосовании и был включен в план благоустройства на 2022 год", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с просьбой установить новые линии освещения на лыжной трассе в администрацию обратились местные спортсмены.

Предполагаемая дата начала работ по установке 119 новых опор освещения и светильников — середина сентября, завершения — конец ноября, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации.