По данным ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии, в республике ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 м/с. На реках прогнозируется подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход небольших селей.

Аналогичная погода прогнозируется в Кабардино-Балкарии, где неблагоприятный погодный прогноз сохраняется также на 20 августа.

"Местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", — сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В обоих регионах непогода может стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплениями пониженных участков местности в населенных пунктах, увеличением числа ДТП, а также с гибелью сельхозкультур.