Проект соответствующего постановления правительства опубликован Минтрансом на портале regulation.gov.ru. В нем сказано, что субсидии будут предоставляться Росавиацией по результатам проведения отбора заявок от аэропортов. О начале отбора ведомство должно объявить до 1 ноября.

"Субсидия рассчитывается за период с 1 апреля по 31 октября 2022 г. Для аэропортов юга и центральной части России, в отношении которых введен режим временного ограничения полетов, субсидия рассчитывается с первого дня месяца, следующего за месяцем снятия ограничений по 31 октября 2022 г.", — говорится в документе.

Как отмечается, расходы по основной производственной деятельности при расчете субсидии будут учитываться без налога на добавленную стоимость. Расходы на проценты по инвесткредитам будут возмещаться в случае, если кредиты были получены в российских кредитных организациях на развитие инфраструктуры аэропорта. Речь идет о процентах, "фактически начисленных в период с апреля по октябрь 2022 года и оплаченных, но не более чем по ставке 11,5% годовых".

"Результатом предоставления субсидии является отсутствие сокращения численности персонала (увольнений по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ) российского аэропорта по итогам 2022 г. более чем на 10% по сравнению с численностью персонала этого аэропорта по состоянию на 1 марта 2022 г.", — говорится в проекте постановления.

Антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 24 августа.

Ранее господдержка на фоне антироссийских санкций была оказана только закрытым с 24 февраля аэропортам юга и центральной части РФ. Для компенсации операционных расходов за март-июнь им было выделено 3,1 млрд руб., за III квартал года — еще 2,4 млрд руб.

Помощник президента Игорь Левитин заявлял, что получить господдержку на фоне падения перевозок из-за санкционных ограничений могут и аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"). Рассматривается вопрос о выделении им части субсидий, которые не использовали пассажирские авиакомпании, пояснял он: всего на компенсацию расходов в апреле-октябре перевозчики получили 100 млрд руб.

Большинство российских аэропортов перестали публиковать ежемесячную статистику перевозок. Один из крупнейших аэропортов страны "Внуково" по итогам года ожидает падения пассажиропотока на 22-28%, сообщало его руководство.