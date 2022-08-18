"Месячная норма — от 40 до 43 мм осадков, выпало 93 мм осадков почти за пять часов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в других регионах Крыма сегодня "настолько сильных дождей нет".

По данным ялтинских властей, серьезных происшествий ливни не вызвали.

"Испытание непростое, но реки справились. Есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. Серьезных ЧП нет. Все службы города работают, оперативно устраняя последствия непогоды", — написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в Крыму на четверг и пятницу объявлено штормовое предупреждение из-за грозы с ливнями и шквальным ветром. Ливни 18 августа прошли местами.