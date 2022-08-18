"В акватории Волги напротив катера "Герой" в Нижнем Новгороде состоится "Волжская регата-2022". Она станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в столице Приволжья", — информирует организатор регаты — Автономная некоммерческая организация (АНО) "Центр 800".

Отмечается, что регата проводится уже второй раз. В ней примут участие, как и годом ранее, 60 парусных и моторных яхт.

Мероприятие стартует с парада парусов, в котором пройдут 60 яхт, 50 виндсерферов, вейкбордистов и кайтсерферов, а также 150 сапбордистов.

В течение дня состоятся масштабные соревнования на яхтах и открытый чемпионат среди виндсерферов.

Также запланированы бесплатные экскурсии и прогулки на яхтах.

Завершит мероприятие парусно-световое шоу "Волжский вальс", в котором примут участие яхты, флайбордисты и гидроциклисты.