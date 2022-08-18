Движение поездов в четверг осуществляются только на 20% направлений. При этом поезда ходят по ним только с 07:30 до 18:30 по местному времени, в остальное время эти железнодорожные линии также будут закрыты.

Пассажирам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на поездах.

Похожая ситуация ожидается в субботу, когда железнодорожники продолжат свою акцию протеста в знак недовольства оплатой труда, сокращениями рабочих мест и условиями работы на фоне общего роста цен.

Между тем, согласно британским СМИ, в пятницу свою забастовку устроят сотрудники лондонского метрополитена, а также водители автобусов.

В министерстве транспорта Великобритании со своей стороны заявили, что профсоюзы сотрудников транспортной сферы "решили причинить страдания и нарушить повседневную жизнь миллионов людей" в шестой раз с июня этого года вместо того, чтобы работать над достижением соглашения с правительством.