"Предметом аукциона является 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) штук обыкновенных бездокументарных именных акций в уставном капитале акционерного общества "Курорты Югры", принадлежащих Банку "Траст", составляющих 17,11% уставного капитала акционерного общества "Курорты Югры", — говорится в сообщении.

Начальная цена пакета — 40,218 млн рублей. Торги состоятся 23 сентября. Заявки на участие принимаются до 15 сентября.

"Инвестору предлагается стать одним из акционеров гостиничного бизнеса в ХМАО-Югре. В связи со снижением спроса на зарубежный туризм, среди россиян наблюдается рост интереса к отечественным курортам. В настоящее время АО "Курорты Югры" управляет двумя отелями, один из которых закрыт на реконструкцию. Открытие запланировано на конец 2022 года. Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию доходность общества существенно возрастет", — приводятся в сообщении слова директора Уральского филиала Российского аукционного дома Дмитрия Сусликова.

По данным торговой площадки, АО "Курорты Югры" является холдинговой компанией, деятельность которой сконцентрирована на гостиничном бизнесе в Ханты-Мансийском автономном округе. Среди основных активов общества гостиничный комплекс "Югорская долина" и гостиница "Добрино" в Ханты-Мансийске. Чистая прибыль компании в 2021 году составила более 20 млн рублей.