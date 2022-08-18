“В течение семи месяцев с января по июль 2022 года в Японию въехало 652 тыс. человек, тогда как в 2021 году эта цифра составила 147,3 тыс. Турпоток за этот период вырос почти в 4,5 раза. В июле число иностранных посетителей составило 144,5 тыс. человек. Тройку лидеров возглавляют Вьетнам (22,7 тыс.), Южная Корея (20,4 тыс.) и Китай (14,8 тыс.)», — следует из статистики JNTO.

Из России в Японию, по данным JNTO, в июле въехали 800 человек, за период с января по июль – 3,3 тыс.

Как отмечают в JNTO, количество въезжающих иностранных туристов рассчитывается на основе статистики миграционной службы Минюста Японии. Она не включает постоянно проживающих в Японии иностранных граждан, однако учитывает посетителей, въезжающих с целью транзита.

В 2019 году Японию посетили 120 тысяч российских туристов. Прирост по сравнению с 2018 годом составил более 26%.

Япония возобновила приём иностранных туристов после пандемии коронавируса 10 июня с ограничениями. Так, въезжать могут граждане стран с низким риском заражения в составе организованных групп с экскурсоводом.