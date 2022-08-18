"Вынесен временный запрет деятельности ООО "Юнга". Материалы направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности", — говорится в сообщении.

По данным на четверг, в лагере ООО "Юнга" зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, среди заболевших 18 детей и один взрослый.

Заболевшие госпитализированы, обследованы. Результаты исследований на вирусные кишечные инфекции отрицательные. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, отмечается в пресс-релизе.

Ранее прокуратура края сообщила, что в четверг из лагеря во Владивостокскую клиническую больницу №2 были госпитализированы 24 ребенка с симптомами пищевого отравления. Лагерь расположен в бухте Лазурная, там отдыхал 261 ребенок.

Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации следователей, ночью 17 августа пострадавшие обратились в медицинский пункт детского лагеря с жалобами на боль в области живота.