"Вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса", — говорится в сообщении.

Запрет будет действовать с 28 августа по 17 сентября включительно.

Для его соблюдения будет создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов. Кроме того, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами.

В свою очередь ГУ МЧС по региону информирует, что в четырех районах Чувашии — Козловском, Урмарском, Яльчикском и Янтиковском — объявлен наивысший V класс пожарной опасности. Еще в 12 муниципальных образованиях по погодным условиям установлен IV класс пожарной опасности.

По данным синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха в республике составит от +24 до +30°C, без осадков.