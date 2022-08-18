"Антикризисная программа предприятия предполагает: дополнительную оптимизацию численности административно-управленческого и прочего персонала (без сокращения диспетчеров) на 20% с утверждением нового штатного расписания с 1 октября 2022 г.; повышение с 1 ноября 2022 г. ставок сборов за АНО: для иностранных авиакомпаний — в 1,3 раза; для российских авиакомпаний на внутренних воздушных линиях — в 1,3 раза, на международных воздушных линиях — в 1,3 раза", — сказано в материалах, опубликованных на портале regulation.gov.ru.
Сегодня в 13:20
Ставки за аэронавигацию для авиакомпаний в РФ с ноября могут вырасти в 1,3 раза
МОСКВА. 18 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС — Ставки за аэронавигационное обслуживание (АНО) авиакомпаний РФ с 1 ноября 2022 года могут вырасти в 1,3 раза, следует из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) в условиях санкционного давления.