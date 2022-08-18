"С 19 по 28 августа пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограничены. Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов! Доступ в леса ограничен", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

Он уточнил, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах — установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни по данным прогноза Гидрометцентра России.

"Мы вынуждены усилить меры для снижения рисков возгораний в лесах. Ограничения, введенные на прошлой неделе только на востоке области, теперь будут действовать на территории всех лесов Подмосковья и продлены до 28 августа", — добавил зампред.

Он отметил, что только с начала этой недели лесными пожарными ликвидировано 14 возгораний, семь из которых произошли 16 августа. Все пожары ликвидированы в день обнаружения, "без угрозы населенным пунктам и объектам экономики".

Пресс-служба областного комлесхоза сообщает, что в лесничествах усилено патрулирование, в том числе совместно с сотрудниками полиции. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние готовности к тушению лесных пожаров, организовано перекрытие шлагбаумами лесных дорог в местах массового отдыха граждан.

Ранее спасатели предупредили жителей Подмосковья о высокой пожароопасности в регионе с пятницы по понедельник.

"В период с 19 по 22 августа местами по Московской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", — говорилось в сообщении пресс-службы подмосковного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям региона не разводить костры в лесу и на торфяниках и не сжигать мусор на природе.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области Москву и Подмосковье 17 августа окутал смог, жители жалуются на запах гари. Роспотребнадзор рекомендовал москвичам использовать медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на главу ведомства Тихона Фирсова, запах гари из-за пожаров в Рязанской области может ощущаться на юге Подмосковья еще несколько дней, поскольку установились аномальная для августа жара и безветрие. По его словам, угрозы того, что пожар перекинется в Подмосковье, нет.