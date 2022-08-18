«У нас было поручение от вице-премьера Дмитрия Чернышенко проработать вопрос создания государственного «Букинг.кома», который бы позволил туристам бронировать средства размещения на территории Российской Федерации. Надо отметить, что помимо «Букинга» с рынка ушли и другие сервисы — Agoda, Airbnb, Skyskanner и ряд других зарубежных сервисов, которыми пользовались не только российские туристы, но и зарубежные туристы, которые планировали поездку в Россию», — рассказала она, выступая на сессии «Цифровизация индустрии туризма и гостеприимства» в рамках форума «Цифровая эволюция».

По словам Чухновой, в ходе дискуссии о том, нужно ли государству делать аналог и, по сути, заходить на территорию коммерческих сервисов, которые активно развиваются, этот вопрос «обсуждался с разных сторон».

«Booking.com был не только сервисом для туристов, но и важным каналом продаж для объектов размещения, особенно небольших. В ряде случаев он занимал до 90% продаж у таких объектов. Airbnb активно присутствовал на рынках Москвы и Петербурга, где туристы часто снимают не гостиницы, а квартиры и апартаменты. Мы увидели, что на рынке есть порядка 90 онлайн-сервисов, которые условно можно назвать российскими. Этот рынок достаточно заполнен, хотя слабее с технической точки зрения выглядит в части бронирования квартир, апартаментов и схожих средств размещения туристов. Да, у нас есть ЦИАН, Авито и ряд других игроков, которые предлагают посуточную аренду, но Airbnb был удобен, верифицирован, большая база отзывов, хорошие фотографии, и он был привычен и понятен для владельцев апартаментов и туристов», — пояснила она.

Чухнова признала, что в нише бронирования частного жилья после ухода Airbnb есть технологическое отставание, но с бронированием отелей особых проблем нет. В итоге, как отметила представитель Ростуризма, было решено, что государство должно создавать не конкуренцию для бизнеса, а условия для его развития.

"Если на Ростуризме появится возможность что-то покупать, мы станем государственным сервисом, который подменяет коммерческие функции. Мнение, к которому пришли Ростуризм, Минцифры и курирующий вице-премьер — что государство этим заниматься не должно", — сказала она.

Как сообщалось, в правительстве после обсуждения идеи создания государственной платформы бронирования услуг размещения приняли решение от нее отказаться.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке его доля составляла от 60 до 70%.

4 марта сервис приостановил работу в России на фоне обострения ситуации на Украине. Днем ранее о приостановке деятельности объявил сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb.

По оценкам экспертов, после ухода Booking.com российские туристы начали активнее бронировать отели напрямую, через российские подобные сервисы и туроператоров.