«2022 год для федералов в области туризма это год реестров. В этом году мы запускаем и оцифровываем три больших блока, связанных с туристами. Все, что касается гидов, экскурсоводов и проводников — появляется реестр тех, кто прошел аттестацию.. Второй немаловажный реестр — турагентств, туда уже зашло несколько десятков тысяч турагентств. Он нужен для того, чтобы турист мог понять, что у турагентства, у которого он покупает путевку, есть договор с туроператором, который формирует для него турпродукт. Это одна из защит, которую делает государство для туристов. С 1 января в реестре будут находиться все действующие турагенты и он будет доступен всем на официальном сайте Ростуризма», — рассказала она, выступая на сессии «Цифровизация индустрии туризма и гостеприимства» в рамках форума «Цифровая эволюция».

Кроме того, в ближайшее время ведомство запустит реестр туристских предприятий с нулевым НДС.

«Еще один реестр, не менее значимый для отрасли, но больше влияющий на бизнес. Это реестр туристических предприятий с нулевым НДС. Он будет вестись на базе решений Минцифры. Эта услуга будет доступна в самое ближайшее время на сайте Госуслуг», — добавила Чухнова.

Она также напомнила, что с 1 сентября вступает в силу закон об электронной путевке, и ведомство начнет активно работать в направлении разворачивания этого сервиса. Обязательной путевка станет с 1 марта следующего года.

Чухнова пояснила, что цель этой системы — в том, чтобы конечный пользователь по уникальному номеру путевки смог пройти и убедиться, что приобретенный им турпродукт есть в системе, что он продан по определенной цене туроператором, который находится в реестре туроператоров, и состоит из определенных частей.