"Запрещены въезд на территорию парка транспортных средств, размещение туристов на стоянках, пешие маршруты по экологическим тропам, а также посещение лесов для сбора грибов и ягод", — уточнили в администрации.

Новгородцев и туристов предупредили о том, что нарушения режима особой охраны территорий парка и правил пожарной безопасности в лесах могут повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

"Штрафы на частных лиц (в этом случае) составляют от 3 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Запрет будет действовать до изменения метеорологической обстановки.

Как сообщалось, согласно сведениям Новгородского гидрометцентра, аномальная жара с рекордными для второй половины августа температурами воздуха около 30 градусов в тени продержится в регионе как минимум до конца текущей недели. Региональное управление МЧС сообщило об установлении в местных лесах 4, предпоследнего уровня пожарной опасности.