"Рекреационные апартаменты составили 75% совокупного предложения апартаментов в крупных городах России. Такие объекты локализованы в городах, расположенных на морском побережье: среди них — как новые объекты, так и реконструированные здания бывших санаториев и пионерских лагерей " — говорится в сообщении.

Больше всего рекреационных юнитов находятся в городах Крыма, крупных городах Краснодарского края и в Калининграде.

Отмечается, что средняя цена апартаментов всех форматов в исследованных городах по итогам полугодия составила 185 тыс. руб. за кв. м. Сервисные юниты предлагались в среднем за 160 тыс. руб. за кв. м, несервисные — за 120 тыс. руб. за "квадрат", рекреационные — за 227 тыс. руб.

Наиболее дорогостоящие сервисные объекты располагались в Новосибирске — 170 тыс. руб./кв. м. В Екатеринбурге и Перми самые дорогие лоты принадлежали несервисному сегменту — 226 тыс. руб./кв. м и 193 тыс. руб./кв. м соответственно. Среди рекреационных апартаментов самые высокобюджетные находились в Калининграде — от 272 тыс. руб./кв. м.

Отмечается, что в Москве по итогам I полугодия 2022 года было представлено 5,6 тыс. апартаментов. На рынке столичного региона преобладают несервисные юниты, а сервисный формат представлен в ограниченном объеме — в продаже находятся не более 50 лотов, причем большинство из них предлагается в объектах элитного сегмента.

По данным аналитиков, объем свободного предложения на рынке апартаментов Санкт-Петербурга составил 4,2 тыс. юнитов. Преобладающим является сервисный формат, составивший 75% свободного предложения по количеству номеров. Доля рекреационных объектов по итогам I полугодия 2022 года составила 20%, остальные 5% представлены несервисными и элитными юнитами.

По результатам исследования компании, охватывающего более 20 крупных городов России, суммарный объем свободного предложения на рынке апартаментов в регионах составил 4,4 тыс. юнитов. Около половины из них расположены в Сочи, 22% — в городах Крымского полуострова, 11% — в Новосибирске. Почти 17% предложения объектов в продаже составили несервисные апартаменты, наибольшая часть которых представлена в Красноярске, Новосибирске и Уфе. Данный формат оказался в целом самым распространенным: он присутствует примерно в половине исследованных городов.

"Сочи — самый популярный курортный город России, принимающий самое большое количество туристов. Наибольшая доля предложения в этой локации приходится на высокобюджетные объекты, расположенные на первой береговой линии. Примечательно, что рост цен на изначально дорогие объекты наблюдался здесь еще в 2020-2021 годах на фоне высокого спроса в период пандемии", — прокомментировала региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.