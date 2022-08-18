"Чтобы обеспечить стабильное сообщение, на курорте запустили дополнительные автобусные маршруты, в том числе и ночные. Также увеличено число пар электропоездов. Так, до аэропорта Сочи рекомендуем добираться на специальных "Ласточках"", — сказал он.

По словам Бауэра, самая сложная автодорожная ситуация складывается на участке трассы Сочи — Адлер, где ежедневно отмечается высокая транспортная нагрузка из-за потока туристов в аэропорт. "В направлении Сочи — Адлер и обратно в сутки передвигаются примерно 85 тыс. транспортных средств. Это достаточно высокая нагрузка на автомобильную дорогу. Ежедневно в круглосуточном режиме работают диспетчерские центры по управлению за дорожным движением. При необходимости сотрудники сообщают экстренным службам о нештатных ситуациях, в том числе оперативно взаимодействуют с ГИБДД", — подчеркнул Бауэр.