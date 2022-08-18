"Программа насыщена событиями — за 4 дня пройдет почти 40 мероприятий", — отметила она.

По словам Сорокиной, на Лыбедском бульваре 26 августа в рамках федерального проекта "Гастрономические бренды России" стартует фестиваль "Рязанское гостеприимство". Рядом, на ул. Почтовой, состоится традиционный фестиваль уличных музыкантов "Подбелка". Также состоится долгожданное событие — музыкальный кубок КВН "Поющий косопуз-2022", который пройдет в Зеленом театре ЦПКиО.

27 августа запланирован всероссийский экскурсионный флешмоб — для горожан и гостей города будут организованы бесплатные экскурсии по Рязани. Новый проект — детский День города "Азбука Рязани" в игровом формате расскажет об истории областного центра. Финальной точкой дня станет большой гала-концерт на Лыбедском бульваре и фейерверк.

В завершении Дня города, 28 августа, на территории Кремля состоится масштабное событие — фестиваль мастеров колокольного звона "Рязанские перезвоны".

Как добавила глава горадминистрации, в этом году празднования Дня Рязани совпадает по времени с Форумом древних городов.