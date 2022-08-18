На сайте администрации города сообщается в четверг, что основной площадкой для мероприятий станет Заволжский район.

"В рамках акции "Самый большой пломбир", посвященной 374-летию Симбирска-Ульяновска, из 374 кг мороженого построят огромный самолет", — говорится в сообщении.

В администрации района "Интерфаксу" уточнили, что всех желающих будут угощать мороженым бесплатно.

"У нас стоит жаркая погода, но угощение приготовят заранее, выставят на улицу, где за полчаса-час все желающие смогут его попробовать", — сказал собеседник агентства.

В праздничный день у торговых центров будут развернуты выставки авиамоделей, экспозиция картин аэрокосмической тематики.

Кроме того, на заводе "Авиастар-СП" будет проходить День открытых дверей, в рамках которого гостям расскажут об истории предприятия. Авиазавод подготовит интерактивные площадки, а также организует авто-велотрассу для детей.