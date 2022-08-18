"По состоянию на 18 августа в РФ выявлено 35 тыс. 809 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 273 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3 %", — сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, снижение произошло также в 42 регионах страны, без изменений ситуация находится в одном российском регионе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 33 тыс. 106 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 703.

Похожие показатели, близкие к 36 тыс., фиксировались в период 15-16 марта, но тогда заболеваемость шла на спад, сейчас же фиксируется подъем.

Вместе с тем при похожем уровне заболеваемости, количество госпитализаций ниже в полтора — в два раза: 15 марта, когда было выявлено 36 тыс. 678 новых случаев были госпитализированы 7 тыс. 273 человека, 16 марта (36 тыс. 519 заболевших) госпитализировали 5 тыс. 945 человек.

Смертность также значительно ниже: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, 16 марта — 576 пациентов. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 62 человека, накануне штаб сообщал о 63 умерших.

"Выздоровели за сутки 21 491 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 17 августа", — уточняется в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 997 тыс. 055 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 362 умерших и 18 млн 216 тыс. 421 выздоровевший.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет. Между тем 16 августа ведомство заявило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию, чтобы не заболеть.