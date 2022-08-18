"Участники Восточного экономического форума впервые смогут заселиться в новом отеле на берегу бухты Золотой Рог Vladivostok Grand Hotel and SPA. Сейчас гостиница готовится к приему гостей", — сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Подписан акт о вводе объекта в эксплуатацию, номера полностью укомплектованы и готовы к заселению. Также в дни ВЭФ в отеле будут работать два ресторана — русской и европейской кухни.

Новый отель в четверг осмотрели полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Нет неразрешимых задач. Иногда, как в случае с этими гостиницами, кажется, что их не доделают никогда. Во время моего последнего их посещения каких только проблем не называли — неправильно построены, не согласованы сети, не те материалы, мебель пока лежала, испортилась. Когда перечисляешь — страшное дело. Но все-таки решение нашли", — сказал Трутнев журналистам после осмотра гостиницы.

В дни ВЭФ Vladivostok Grand Hotel and SPA, расположенный на Корабельной набережной, в центре Владивостока, будет работать в тестовом режиме.

В гостинице — 221 номер, пять конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны и бары, представительская гостиная, в которой смонтирована мозаика с видами Владивостока.

Согласно данным на официальном сайте отеля, забронировать номер можно на даты после 10 сентября. Номер обойдется от 29 тыс. 750 руб.за ночь.

Как сообщалось, строительство двух 5-звездочных гостиниц на Корабельной набережной и на мысе Бурный — было начато в 2010 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. Объекты начинали строиться под брендом Hyatt. Однако строительство затянулось, объекты выставлялись на торги несколько раз. Также сообщалось, что оператором отеля выступит японская компания Okura Nikko Hotel Management Co. Ltd.