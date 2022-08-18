К сети присоединяются отели "Анжело" и "Лайнер", они находятся рядом с аэропортом "Кольцово". Оба объекта в настоящий момент принимают постояльцев, приостанавливать их работу не планируется.

"Екатеринбург станет 50-м городом присутствия Azimut Hotels. Урал является частью стратегии Azimut Hotels по расширению сети. (...) Присоединение двух отелей в Екатеринбурге увеличит наш общий номерной фонд на 365 номеров. Мы планируем активно развивать оба объекта и привнести в них высокие стандарты сервиса, единые для объектов Azimut во всех регионах присутствия", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Azimut Hotels Максима Бродовского.

Ранее сообщалось, что ООО "СБК Старт", связанное с Azimut Hotels, купило отели "Анжело" и "Лайнер" на аукционе за 812 млн рублей. На продажу их выставил управляющий обанкротившегося АО "Хорека Кольцово". До этого лот пытались продать за 1,5 млрд рублей.

В управлении Azimut Hotels находится более 60 отелей и санаториев с общим фондом свыше 10 тыс. номеров в 50 городах России и Европы. По данным из открытых источников, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.