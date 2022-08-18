Как передают корреспонденты "Интерфакса", запах гари и смог отмечается в районах Печатники, Измайлово, Щукино, Динамо, ряде северных, северо-восточных и центральных районов города.

Также ухудшение состояния воздуха фиксируется в районе Северного Речного вокзала и аэропорта Внуково.

В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в Рязанскую область для оказания содействия в локализации возгораний направлены 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.