"Запахи на юге региона могут ощущаться еще несколько дней, поскольку установились неблагоприятные метеорологические условия: аномальная для августа жара и безветрие", — отметили в пресс-службе со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

По его словам, угрозы того, что пожар перекинется в Подмосковье, нет.

Мобильные лаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" в ночь на 18 августа в Серпухове оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ.

"Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК. Разумеется, чувствуется запах гари, но он появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания. Экологических угроз Подмосковью мы не видим, ситуация на юго-западе контролируется более чем 50 стационарными датчиками и мобильными лабораториями", — цитирует Фирсова пресс-служба.

В министерстве также напомнили, что после торфяных пожаров 2020 года в регионе проведена большая работа по обводнению торфяников, создана многоуровневая система мониторинга возгораний.

Ранее в Москве и Московской области стали фиксироваться жалобы от жителей на запах гари и смог.

По сообщению МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.