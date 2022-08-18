"В фестивале примут участие шесть оркестров из пяти городов: из Нижнего Новгорода, Самары, Орла, Белгорода и Павлова", — сообщают организаторы.

Фестиваль начнется с 30-тиминутного мини-концерта, после чего начнется шествие из более 350 музыкантов, артистов оригинального жанра и танцоров по Большой Покровской — центральной пешеходной улице города. Финальной точкой парада станет площадь Минина и Пожарского, где пройдет сводный концерт оркестров.

Нижний Новгород будет отмечать свое 801-летие 20 августа. На различных площадках города запланированы концерты, интерактивные развлечения, выставки, фестивали, а также спортивные и культурные мероприятия.