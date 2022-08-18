"Перед поездкой разговаривал с Сергеем Семеновичем Собяниным, у нас, к сожалению, много лет назад на территории ВДНХ перестал существовать павильон Дальнего Востока. Был пожар, его не стали восстанавливать. Мы с Сергеем Семеновичем договорились, что он поищет земельный участок, и мы постараемся восстановить павильон Дальнего Востока в столице нашей родины", — сказал Трутнев в четверг журналистам во Владивостоке.

Трутнев отметил, что экспозиция для этого павильона может быть создана на основе выставки "Улица Дальнего Востока", которая традиционно открывается в рамках Восточного экономического форума.

В четверг полпред осмотрел павильоны "Улицы Дальнего Востока" и отметил, что уровень экспозиций вырос.

" Павильоны стали другими, они действительно представляют историю, культуру, природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа — самого большого федерального округа ", сказал Трутнев.

На выставке будут представлены уникальные особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

"Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания форума ее смогут посетить жители и гости города, выставка будет работать до 11 сентября.