Трутнев отметил, что экспозиция для этого павильона может быть создана на основе выставки "Улица Дальнего Востока", которая традиционно открывается в рамках Восточного экономического форума.
В четверг полпред осмотрел павильоны "Улицы Дальнего Востока" и отметил, что уровень экспозиций вырос.
" Павильоны стали другими, они действительно представляют историю, культуру, природу всех тех краев и областей, которые входят в территорию Дальневосточного федерального округа — самого большого федерального округа ", сказал Трутнев.
На выставке будут представлены уникальные особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.
"Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания форума ее смогут посетить жители и гости города, выставка будет работать до 11 сентября.