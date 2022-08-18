"Специалисты прошли по маршруту и разработали план его дополнительного обустройства. В следующем году маршрут откроют для туристов с рюкзаком", — говорится в сообщении.

"Узон-Гейзерное кольцо" — это 43 километра, которые туристическая группа может пройти за три дня в спокойном темпе. От путешественников требуется базовая физическая подготовка и хорошая экипировка. Маршрут стартует из Долины гейзеров, пролегает через Долину Смерти, кальдеру вулкана Узон, предполагает ночевку на полевом стационаре "Глухой" и возвращение в Долину гейзеров. До стартовой точки туристам необходимо добраться вертолетом.

В состав группы вошли сотрудники Кроноцкого заповедника и специалисты Агентства по развитию природных территорий "За природу". Они оценили состояние имеющейся инфраструктуры и составили планы по созданию недостающей.

"Этот маршрут — не новый, но он нуждается в дооборудовании. Мы планируем возведение нескольких смотровых площадок, домиков, аншлагов с информацией, указателей. Начиная со следующего года маршрут сможет принимать туристов", — цитирует пресс-служба и.о. директора заповедника Всеволода Яковлева.

Кроноцкий заповедник — один из крупнейших и старейших заповедников Дальнего востока России. Образован в 1934 году, современная площадь — 1 млн 147 га. Заповедная территория входит в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В границах заповедника сохраняются фоновые и редкие виды животных Камчатки и места их обитания. Здесь расположены такие всемирно известные природные объекты, как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, Долина Смерти, Кроноцкое озеро и Кроноцкий вулкан, роща пихты грациозной.