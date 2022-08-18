«По оценкам экспертов, после введения анонсированных Финляндией новых правил оформления виз ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского шенгена, турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября. Суммарно ожидание визы сейчас занимает 2,5 месяца. Доступного времени записи в визовом центре Финляндии сейчас нет», — отмечают в АТОР.

Финляндия с сентября изменит визовую политику в России, ограничив выдачу туристических виз. Ежедневное количество обращений за визой граждан России будет ограничено в два раза. Как сообщает АТОР, если сейчас принимается в среднем около 1000 заявлений в день, то с начала сентября будет не более 500. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом. Это семейные связи, работа и учеба. Для туристов останется лишь 20%.

«Таким образом, с начала сентября будет открыто в среднем 100 слотов в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества. Причем на всю Россию. Сейчас визовые центры Финляндии действуют более чем в 20 городах РФ. Соответственно, еще 400 слотов будет доступно для тех, кто обращается за визой по другим причинам (работа, учеба, гуманитарные цели и др.)», — посчитали в ассоциации.

При этом, по прогнозам туроператоров, спрос на визы с сентября скорее всего слегка упадет, так как «отвалятся» те, кто хотел запастись шенгеном впрок.

«Поэтому, в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев. Подаваться на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки. Но неизвестно, какую именно визу в итоге оформят финские консульства – многократную или однократную», — отмечают в АТОР.

Глава МИД Финляндии Пекку Хаависто также заявил, что страна поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, и если его упразднят, то стоимость оформления и получения визы возрастет с 35 до 80 евро.

Ранее некоторые финские депутаты потребовали, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики. Однако министр по делам Европы и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку вопрос должен быть согласован на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии, в свою очередь, подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.