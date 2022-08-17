"Необходимо добиться, чтобы пересечение гражданами границы стало более комфортным, перевозка грузов и товаров стала доступной не только для абхазского и российского бизнеса, но и других стран", — сказал он на встрече в среду с членами Общественной палаты Абхазии.

Президент напомнил о том, что в договоре России и Абхазии о дружбе и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года прописано, что в течение двух лет проблема, связанная с границей, должна быть решена.

"Это нашей стороне надо было поднимать постоянно этот вопрос. Я его ставил и на встрече с президентом РФ, но нам помешала пандемия. Наконец-то мы договорились и взялись за решение этого вопроса. Будут и такие, кому это не нравится. Мы должны эти два года потратить на решение вопроса. Мы хотим, чтобы наша страна воспользовалась своими транзитными возможностями. При такой ситуации на Псоу никакого транзита не будет", — сказал Бжания.

Президент заявил о необходимости капитального ремонта абхазских портов. "Пока мы ходим вокруг да около, восстановлено морское паромное сообщение между российским Сочи и грузинским портом Поти. У нас же многие вопросы политизированы. Кто-то считает, что транзита у нас не должно быть, потому что транзит через Абхазиюв Грузию — это торговля с врагом.. Я так не считаю. Мне не интересно, что происходит на территории врага, меня интересует то, как наши люди живут и как сделать, чтобы они зарабатывали деньги, жили богаче, как задействовать потенциал, который мы имеем", — сказал Бжания.

По его словам, "такая мера как расширение пунктов пропуска не даст нужного результата, необходимо менять режим работы КПП, что повлечет за собой изменения в абхазском и российском законодательствах". "На решение проблемы понадобится еще два года", — подчеркнул Бжания.