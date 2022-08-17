"Особое внимание уделяем объектам культурного наследия. Один из них — собор Владимирской иконы Божией Матери. Проведены лабораторные исследования состава отделочных материалов, чтобы продолжать работу в соответствии с исторической методикой. Согласованы исторические шаблоны профилей архитектурного убранства. Реставрацию завершим в конце 2023 года. Собор станет настоящим украшением острова", — отметил глава Петербурга.

Он сообщил, что в начале XX века собор выполнял функцию полкового храма для сухопутных воинских подразделений Кронштадтской крепости.

К восстановлению собора привлечены внебюджетные источники. Общая стоимость реставрации составит 75,3 млн рублей.

Ранее правительство России выделило 1,1 млрд рублей на продолжение реконструкции исторических фортов Кронштадта и создание туристического кластера "Остров фортов". Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами.