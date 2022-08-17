"Сейчас готовится новый маршрут, который мы хотим назвать "Из варяг в греки". И еще одно новое направление, которое мы развиваем, и его поддержал Курчатовский центр, — это научно-промышленный туризм. Путешественники смогут увидеть советские ГЭС, современную АЭС и другие исторические промышленные объекты", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Предложения по развитию межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье" глава региона озвучил на совещании о развитии внутреннего туризма и индустрии гостеприимства.

"Серебряное ожерелье" — это не только крепости, храмы, дворцы и усадьбы, это и паломнические туры в Тихвин, на Валаам или остров Коневец, культурно-спортивные события, природоориентированные и водные маршруты", — подчеркнул Дрозденко.

По данным пресс-службы, в 2021 году Ленинградскую область посетили 4 млн туристов, в 2020 г. — 4,8 млн человек.

Туристский сезон в регионе продолжается круглый год. Зимой основными точками притяжения являются горнолыжные курорты.