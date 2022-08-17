"(Металлический) флагшток высотой в 60 м установили на территории Рюрикова городища", — говорится в информации властей.

Установке флагштока предшествовали археологические раскопки. Их провели ученые Истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

Крепость, заложенная у истока Волхова из озера Ильмень в 858-862 годах, является уникальным памятником истории. Она получила название по имени основателя — легендарного князя Рюрика.

От даты основания крепости ведет отсчет история Великого Новгорода.