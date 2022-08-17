Новинки авторской кухни, созданные специально для мероприятия, представят 28 калужских и шесть приглашённых рестораторов из других регионов.

"Кроме полюбившихся пян-се из Владивостока, дагестанской лепешки чу-ду, испанского десерта чуррос, гости праздника оценят блюда из Смоленска по старинным рецептам и гастрономические сюрпризы от лучших российских шеф-поваров", — говорится в сообщении.

Помимо еды, гостей фестиваля ждет развлекательная программа с мастер-классами для детей и взрослых, играми на свежем воздухе, выступлениями творческих коллективов, живой музыкой, театральными постановками, дискотекой.

Также в рамках фестиваля 10 сентября пройдет ярмарка авторских изделий.