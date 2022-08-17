Отмечается, что маски теперь необходимо носить при посещении медицинских учреждений и аптек, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торгово-развлекательных центров, при проезде в общественном транспорте, а также при посещении культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых сооружениях.

Работникам государственных и муниципальных органов власти при общении с посетителями также необходимо пользоваться защитными масками.

"Комплекс мер разработан и для профилактики COVID-19 в детских лагерях. Так, введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями, допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19", — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, за последнюю неделю число заболевших в регионе выросло вдвое.