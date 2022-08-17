"Заболеваемость растет. Есть рекомендация Минздрава РФ о том, что нужно применять масочный режим. Это рекомендация, не более того. Никаких обязательных жестких указаний со стороны Роспотребнадзора нет. Рост есть, но заболевание проходит в легкой форме, поэтому оснований вводить жесткие ограничительные меры на сегодняшний день нет никаких", — сказал глава Кузбасса в ходе открытого диалога с предпринимателями региона в среду.

Также он отметил, что в этом году требований об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан не будет.

"Заставлять (вакцинироваться — ИФ) никого не будем. Обязательно вводить не будем, при этом уровне, если вот так же будет развиваться заболевание. Каждый сам несет ответственность за свое здоровье", — сказал губернатор.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в Кузбассе на 17 августа выявлено 417 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 377 человек, умерли 2 человека.