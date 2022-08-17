"Во второй половине дня и вечером 17 августа в северных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на прогноз синоптиков.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не ходить в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих зданий и рекламных щитов, не оставлять машины под деревьями.

На официальном сайте крымского гидрометцентра говорится, что до конца недели регион будет находиться во власти тропической воздушной массы. "Сохранится жаркая погода. В дневные часы, благодаря развитию внутримассовой конвекции, пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22°, на побережье до +25°; днем +28...+33°, в горах +22...+27°", — отмечают метеорологи.

Как сообщалось, последний раз штормовое предупреждение распространяли в Крыму на 16 августа, во второй половине вторника прошли ливни.