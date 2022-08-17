"Президент поручал поддержать их коллективы во время вынужденного простоя, чтобы они могли быстро возобновить работу. Поэтому сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование. Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд руб.", — сказал Мишустин ходе заседания правительства в среду.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для поддержки их финансового состояния в марте-июне правительство выделило им ранее 3,1 млрд руб.

В начале августа Росавиация сообщала о подготовке распоряжения о продлении субсидирования южных аэропортов на III квартал этого года. Для этого предлагалось выделить еще 2,4 млрд руб.