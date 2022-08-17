"Возобновление отношений с Турцией — важный вклад в региональную стабильность и очень важный экономический актив для граждан Израиля", — приводит газета The Times of Israel слова премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу со своей стороны подтвердил, что Турция и Израиль договорились обменяться послами в целях "нормализации отношений", однако "Анкара продолжит поддерживать палестинцев".

Кроме того, в ближайшее время стороны проведут встречу, посвященную экономическому сотрудничеству, отметил Чавушоглу, которого цитирует агентство Anadolu.

The Times of Israel со своей стороны отмечает, что "решение было принято после недавнего телефонного разговора Лапида с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом".

Турция отозвала своего посла и потребовала, чтобы посол Израиля покинул Турцию в мае 2018 года после ожесточенных беспорядков на границе Израиля и сектора Газа. Тогда стороны резко критиковали друг друга, но с 2020 года изменили тон по отношению друг к другу и двинулись в сторону сближения, отмечает израильское издание.