"Сейчас администрациями муниципальных образований разрабатываются инвестиционно-туристические паспорта на каждое из интересных для туристов мест. В них, в частности, содержатся фотографии, указываются примерные затраты на восстановление, реконструкцию объектов и строительство необходимой инфраструктуры. В настоящее время более десятка паспортов уже готово", — сказал Малков в среду на пресс-конференции.

Среди туристических объектов, которые будут представлены инвесторам, Старожиловский конезавод, рязанский поселок Остров, ряд усадебных комплексов, в том числе усадьба Худекова, туристический кластер Паустовский, объекты в Касимове и другие.

Как добавил врио губернатора, подготовительную работу по организации ярмарки инвесторов в сфере туризма планируется завершить в сентябре.