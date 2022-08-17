"Сотрудники уголовного розыска Петроградского района за два дня установили предполагаемого похитителя. 16 августа был задержан 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области", — сказали в управлении.

По предварительным данным, в зоопарке мужчина повредил замок стеклянного террариума и похитил ящерицу рода акантозавр, чтобы подарить супруге. Предположительно, в момент преступления он был пьян.

"Саму пропажу полицейские нашли под окнами квартиры задержанного. С его слов, ящерица выпала из окна на 12 этаже и погибла", — добавили в главке.

Зоопарк оценил ущерб в 21 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, 12 августа посетитель Ленинградского зоопарка украл из террариума акантозавтра. Зоосад организовал в связи с инцидентом служебную проверку.