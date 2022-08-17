"Как и в прошлом году, изменения ковидной обстановки могут внести существенные коррективы. Поэтому мы наблюдаем и в случае чего готовы принимать меры. Весь рынок уже к этому привык и готов. Но есть глубокая надежда, что повторения предыдущих событий не произойдет и о закрытиях речи не будет идти. Мы думаем, что максимум – это введение масочных режимов, но в настоящий момент, несмотря на рост статистики, никаких существенных изменений на нашей туристической карте не происходит", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Уманский пояснил, что пока туристы спокойно отправляются во все регионы России, никаких существенных ограничений нигде нет.

"В одном из регионов, Бурятии, введен масочный режим, но все остальные принимают туристов без ограничений. Есть регионы, где есть рекомендация носить маски, но влияния в настоящий момент это не оказывает. Но мы понимаем, что нельзя сравнивать вопросы туризма и здоровья людей, здоровье должно быть на первом месте, поэтому мы готовы будем подчиниться тем правилам, которые будут введены", — добавил Уманский.

Летом 2021 года турпоток на курорты Краснодарского края снизился из-за введенных властями коронавирусных ограничений. В частности, въезд в регион был разрешен только путешественникам с прививкой, а также переболевшим коронавирусом. У туристов без прививок требовали ПЦР-тест, а также им было необходимо привиться в трехдневный срок после заселения в отели.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявлено более 33,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это рекордный показатель с 20-х чисел марта. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет. Между тем 16 августа ведомство заявило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте.