Новая технология позволяет компании проверить историю потенциальных арендаторов жилья, а также расстояние от их собственного дома до снимаемого объекта, даты аренды (рабочие дни или выходные) и иные факторы.

Как говорится в сообщении Airbnb, алгоритм будет применяться в США и Канаде. Технология уже была опробована в Австралии, где она привела к сокращению числа нежелательных вечеринок на 35%.

Airbnb подверглась критике в 2019 году, когда пять человек погибли в перестрелке на вечеринке в честь Хэллоуина, организованной в снятом через её платформу доме в Сан-Франциско. В период пандемии коронавируса также участились случаи аренды жилья для проведения праздников.

В августе 2020 года Airbnb ввела временный запрет на вечеринки, а в 2021 году полностью запретила подобные мероприятия. В частности, компания запретила лицам моложе 25 лет снимать жилье целиком неподалеку от места их постоянного проживания, если только у них нет большого числа положительных отзывов от хозяев.