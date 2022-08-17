Он напомнил, что объемы перевозки на направлении с марта постоянно расширяются.

"Если мы в сезон входили было 200 рейсов в неделю, сейчас это 750 рейсов в неделю из городов России на популярные турецкие курорты. Количество рейсов будет расти. Появились новые турецкие перевозчики, квоты постоянно обсуждаются авиационными властями и имеют тенденцию к расширению. В марте перелет в Анталью или Стамбул стоил 100 тыс. рублей туда и обратно, сейчас средний чек составляет 50 тыс. рублей", — сказал он в среду на пресс-конференции, посвященной итогам летнего сезона.

По словам Горина, несмотря на расширение объемов спрос на турецком направлении превышает предложение по перевозке в два раза.

"Соглашусь с оценкой, что как минимум 4 млн человек посетят Турцию в этом году. А могли бы отправить 6 млн, спрос это позволяет", — сказал эксперт.

Генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов также ожидает, что на турецком направлении по итогам года отдохнут не менее 4 млн человек.

"Итоги подводить рано, так как август напряженный месяц и сентябрь бархатный сезон в Турции, которая стала направлением №1 этого лета. Я думаю, что она еще соберет своих клиентов: ожидается до 4 млн человек, которые отдохнут в Турции этим летом. В условиях ограниченности направлений, куда можно полететь прямыми рейсами, резко сузилась география. Сужение воронки приводит к тому, что какие-то направления получают больший объем туристов. Это Турция, страны Ближнего Востока и прежде всего ОАЭ, Мальдивы, которые стали направлением обыденного отдыха", — сказал эксперт.

По его словам, "слухи о смерти выездного туризма преувеличены".

"Сограждане осваивают новые направления. Появилось много рейсов в Иран. Открываются рейсы в Саудовскую Аравию. С 24 августа "Эфиопские авиалинии" возобновляют прямой перелет в Россию, с 8 октября "Аэрофлот" открывает прямой рейс на Сейшелы. Продолжается перевозка на Мальдивы, Дубай", — добавил Арутюнов.

Горин отметил, что среди популярных направлений выездного туризма также страны СНГ – Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

В 2021 году Турцию посетили 4,7 млн российских туристов, но с 15 апреля по 22 июня направление было закрыто из-за вспышки коронавируса. В 2019 году, до пандемии, российский турпоток превысил 7 млн.