"Необходимо осуществлять систематический мониторинг хода иммунизации. Организовать соблюдение масочного режима в общественных местах, медицинских организациях и в общественном транспорте. Обеспечить режим дезинфекции в местах массового пребывания граждан, начиная с 18 августа", — сказал он на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

Рост заболеваемости коронавирусом на Вологодчине начался с июля. За предыдущую неделю прирост составил 40% заболевших. За последние сутки зарегистрировано 109 новых случаев, что объясняется снижением темпов ревакцинации.

Зайнак отметил, что в муниципалитетах и учреждениях здравоохранения области необходимо усилить работу по вакцинации вологжан.

По последним данным, повторной вакцинации в регионе подлежат 376 тыс. 710 человек. Из них сделали прививку только 36%. Коллективный иммунитет упал с 47% в апреле до 6% по состоянию на 16 августа.

"Главам муниципальных образований области рекомендовать проинформировать население о необходимости иммунизации против коронавирусной инфекции и гриппа. Оказать содействие медицинским учреждениям в осуществлении иммунизации", — подчеркнул чиновник.