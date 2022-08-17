"Сотрудники на обходе увидели, что ящерицы нет в террариуме. Сразу же посмотрели камеры наблюдения. Оказалось, что один из посетителей взял рептилию и положил ее в сумку своей спутницы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что зоопарк обратился в полицию с заявлением о краже.

"Рептилия пока к нам не вернулась. Мы очень переживаем, надеемся на ее скорое возвращение. По данному факту проводим служебную проверку", — сказал представитель зоопарка.

По данным из открытых источников, ящерицы акантозавры обитают в Юго-Восточной Азии. Длина представителей рода колеблется от 24 до 30 см. У некоторых видов гребни полностью состоят из мощных шипов, у большинства хорошо развита горловая сумка, а яркость и интенсивность окраски меняется в зависимости от состояния животных.