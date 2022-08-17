"Позитивный фактор, который мы получили ввиду закрытых аэропортов — мы наблюдаем позитивную динамику расширения географии путешествий. Мы видим, что туристы переориентировались с основных черноморских курортов, которые всегда были на слуху, на курорты другие в нашей стране. Растет популярность локальных отелей, пансионатов, гостиниц по близости к месту проживания туристов. Они отправляются в путешествия на автомобилях. Растут и такие "экзотические" направления, как Камчатка, Сахалин, весь Дальний Восток. Мы видим рост популярности Алтая, Байкала. Прирос объем путешествий на Русский Север – это Мурманск, Карелия. Поэтому относительно этого параметра я считаю, что все неплохо", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Эксперт подчеркнул, что на подъеме все направления, которые можно в каком-то смысле отнести к туристическим. При этом общий объем внутреннего организованного туризма будет ниже, чем в прошлом году, из-за закрытия части аэропортов юга России. Он подчеркнул, что перераспределение турпотока между регионами объективно и естественно.

"Так как туристы, которые не имели возможности ехать на автомобиле или не могли найти билеты на поезда, отправились в другие регионы России", — сказал Уманский.

Ранее он сообщил, что загрузка отелей Крыма в августе не превышает 60% из-за проблем с логистикой, связанных с закрытием аэропорта Симферополя и нехваткой авиабилетов на поезда. Общий турпоток в Крым, по оценке РСТ, снизится по итогам сезона на 45-50%.

Ограничения в работе ряда аэропортов центральной части и юга РФ, в числе которых воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя, были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. В настоящее время ограничения на полеты продлены до 23 августа.