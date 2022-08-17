"До самого вечера гостей ждет насыщенная музыкальная программа, атмосфера творческой свободы и неожиданных музыкальных экспериментов", — говорится в сообщении.

На фестивале выступят Тверской биг-бэнд под управлением Павла Смирнова, Евгений Малышев и джазовый квартет Александра Красоткина, столичные и зарубежные джазмены: квартет известной контрабасистки Дарьи Чернаковой из Москвы и один из самых ярких вокалистов и гитаристов Бразилии Жоандер Сантос.

Также на празднике откроется выставка художественных фотографий Елены Пестряковой из Москвы "Усадьбы России".

Кроме того, будут организованы мастер-классы по живописи, резьбе по дереву, изготовлению народной куклы и куклы из соломы, плетению из джута, росписи по бересте.

Помимо этого, будут организованы творческие площадки.

Так, в беседке у родника на площадке "Джаз на патефоне" можно будет послушать уникальные патефонные записи Леонида Утесова и других исполнителей, в книжном шатре представят экспозицию "100 лет российскому джазу", а в фотозоне гости смогут сделать фото с историческими экипажами.

Усадьба Домотканово заложена в XVI веке. В 1886 году её владельцем стал Владимир фон Дервиз. В Домотканово ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты и карнавалы.

В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи.