"Сезон для внутреннего туризма можно назвать успешным. По ряду параметров он превосходит даже прошлогодний, который был для внутреннего туризма очень хорошим. И мы по всем параметрам приблизились к доковидному 2019 году. Хотя не обошлось без проблем, так как происходит много всяких событий, которые влияют негативно. Ключевой фактор — изменения в авиаперевозке и закрытие большинства ключевых южных аэропортов, что приводит к сложностям в перемещении", — сказал он на пресс-конференции в среду.

Уманский подчеркнул, что цифры по итогам сезона в любом случае будут неплохими.

"Мы видим, что Краснодарский край, несмотря на то, что были проблемы до середины июля в заполняемости, за исключением Сочи, сейчас практически заполнился, у него хорошие показатели. Загрузка Сочи на август близка к 90%. Другие курорты Краснодарского края близки к 80%. Это некая средняя загрузка, некоторые отели загружены полностью, часть испытывают недогрузку, но в целом около 80%, что неплохо, особенно в текущих обстоятельствах", — добавил эксперт.

По его словам, сохраняются проблемы в Крыму, где средняя загрузка отелей близка к 60%.

"Она повысилась относительно июньских и июльских показателей, так как туристы перестали откладывать отпуск в ожидании, что полетят самолеты. Они поехали на своих автомобилях. Курорты Краснодарского края подзагрузились, и туристы отправились чуть дальше. Крым тоже в загрузке приподнялся, но говорить, что этот сезон для них успешный, не стоит. Хотя по объему туристов мы пока финальные цифры не приводим, но мы не добираем из-за того, что произошли такие события на юге нашей страны", — сказал Уманский.

По его словам, цены на отдых внутри России выросли и за счет авиаперевозки, и размещения в гостиницах.

"Средний рост цен на размещение по России был в пределах 16%, при этом отели Сочи подорожали больше всех – почти на 19%, так как спрос на Сочи был повышен из-за того, что аэропорт города остался единственным на юге", — сказал представитель РСТ.

Он добавил, что особенно цены выросли у отелей высокого уровня 4-5*, отели эконом-сегмента значительного роста не показали.

Ограничения в работе ряда аэропортов центральной части и юга РФ, в числе которых воздушные гавани Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя, были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. В настоящее время ограничения на полеты продлены до 23 августа.