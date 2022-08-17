Отмечается, что последние два года фестиваль проходил в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, теперь же он возвращается к традиционному формату.

В дни проведения фестиваля на сызранской набережной пройдет арт-пикник, состоится парад дирижеров, которые будут поочередно управлять сводным духовым оркестром, а также запланировано шествие с участием музыкантов, творческих коллективов, спортсменов и гостей праздника.

В субботу, 20 августа, состоится традиционный праздник "Сызранский помидор", во время которого пройдут конкурсы на самый большой выращенный помидор и лучший рецепт. Жителей и гостей города призывают приходить на праздник в красном — это могут быть элементы одежды, украшения или макияж.

"В этом году приедет творческая делегация из Бобруйска (Белоруссия), который является городом-побратимом Сызрани", — приводятся в сообщении слова руководителя управления культуры сызранской администрации Ольги Дидык.

Свои поздравления горожанам направили музыкант, почетный гражданин Сызрани француз Клод Револьт, а также французский художник Клод Зигельмейер, оба ранее посещавшие фестиваль.